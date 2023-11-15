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У Харківському районі чоловік підірвався на міні: постраждалий залишився без ноги

У Харківському районі чоловік підірвався на міні: постраждалий залишився без ноги

Сьогодні, 14 листопада, у селі Сороківка Вільхівської громади Харківського району 42-річний цивільний чоловік підірвався на протипіхотній міні.

Про це повідомили в Харківській ОВА. Зараз постраждалий перебуває у лікарні.

Як розповіли в ГУ ДСНС Харківської області, на міну чоловік натрапив у полі поблизу села Сороківка. Внаслідок вибуху постраждалий залишився без ноги. Чоловіка госпіталізували. На місці події працюють правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости

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