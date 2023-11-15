Для Харківщини з’явилася ще одна машина для розмінування

Закупівлю машин для технічного обстеження ґрунту та виявлення вибухонебезпечних предметів профінансувала всесвітня продовольча програма ООН. Ці машини українського виробництва, вони працюватимуть на території Харківської області в межах проєкту з очищення та відновлення земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Машину передали сьогодні, під час зустрічі за участі голови Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Метью Голлінгворта та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. У найближчих планах, в рамках проєкт, що реалізується на Харківщині, буде виготовлено ще дві такі машини для технічного обстеження ґрунту.

За даними ХОВА, сьогодні Харківщина має 9 машин для розмінування, 2 з них – українського виробництва. Вартість спецтехніки – 5,6 млн грн. З початку повномасштабної війни в регіоні обстежили понад 8 тисяч гектарів території та знищили майже 136 тисяч вибухонебезпечних предметів. Роботи з розмінування тривають щодня. А завдяки унікальній машині для підготовки ґрунту маємо можливість значно прискорити цей процес.

Унікальність цієї машини для розмінування – в її універсальності та ефективності. На відміну від дорогих закордонних аналогів ремонт цієї техніки є швидким і доступним, бо вона створена на потужностях, розташованих в області. При середніх пошкодженнях відновлення машини триває від 3 годин до однієї доби. У випадку, якщо техніка зазнає значних пошкоджень, повністю відремонтувати її можна впродовж трьох діб.

Агентство Телевидения Новости