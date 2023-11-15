Знайшли гранати та понесли їх в машину: подробиці вибуху за смертельними наслідками на Харківщині

При необережному поводженні з гранатою смертельно травмувався 33-річний місцевий мешканець та отримав тілесні ушкодження 35-річний чоловік.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

14 листопада близько 14:40 до відділення поліції №1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від старости села про те, що неподалік села Григорівка Барвінківської територіальної громади стався вибух автомобіля.

Попередньо встановлено, що двоє чоловіків знайшли чотири ручні гранати РГО, які перенесли в автомобіль ВАЗ 2107. Боєприпаси здетонували. Один з чоловіків помер на місці, іншого доставили до місцевої лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою «нещасний випадок». Наразі встановлюються всі обставини події.

Агентство Телевидения Новости