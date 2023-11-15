На Харківщині прикордонна аеророзвідка знищила ворожий спостережний комплекс «Муром»

На Харківському напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили спостережний комплекс противника «Муром-М» та відразу направили туди дрон-камікадзе.

Про це повідомили в Східному регіональному управлінні ДПСУ.

«У результаті влучання FPV-дрону, прикордонники знищили ворожі «очі мордору», які дозволяли окупантам спостерігати за Силами оборони України», – йдеться у повідомленні.

Російський «Муром-М» є комплексною системою для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження, що має високі технічні характеристики. Вона оснащена потужною оптикою, що дозволяє спостерігати за об’єктами на відстані до 10 км, та тепловізійною камерою, яка здатна виявляти автомобілі на відстані до 8 км і людей на відстані до 4 км, навіть у темну пору доби.

Агентство Телевидения Новости