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Нас чекає складна зима: Синєгубов розповів про створення підрозділів для боротьби з «шахедами»

Нас чекає складна зима: Синєгубов розповів про створення підрозділів для боротьби з «шахедами»

На Харківщині готують повністю укомплектовані мобільні групи для боротьби з «шахедами».

Підготовка груп здійснюється на виконання завдання Офісу Президента, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми забезпечуємо спеціальний підрозділ протиповітряної оборони не лише автомобілями, а повним укомплектування мобільних груп. Нас чекає складна зима, ворог намагається завдавати ударів по критичній інфраструктурі, але ми готові до будь-яких сценаріїв. Буквально кожного тижня ми нарощуємо потужності для ще більш ефективної боротьби», зазначив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА подякував всім, хто підтримує цей важливий напрямок: представникам бізнесу, підприємств, волонтерам.

Агентство Телевидения Новости

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