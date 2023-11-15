Нас чекає складна зима: Синєгубов розповів про створення підрозділів для боротьби з «шахедами»

На Харківщині готують повністю укомплектовані мобільні групи для боротьби з «шахедами».

Підготовка груп здійснюється на виконання завдання Офісу Президента, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми забезпечуємо спеціальний підрозділ протиповітряної оборони не лише автомобілями, а повним укомплектування мобільних груп. Нас чекає складна зима, ворог намагається завдавати ударів по критичній інфраструктурі, але ми готові до будь-яких сценаріїв. Буквально кожного тижня ми нарощуємо потужності для ще більш ефективної боротьби», зазначив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА подякував всім, хто підтримує цей важливий напрямок: представникам бізнесу, підприємств, волонтерам.

Агентство Телевидения Новости