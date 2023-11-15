Харківщину розміновують чотирилапі сапери з Нідерландів

Шість навчених на пошук вибухівки бельгійських вівчарок були передані ДСНС України в рамках співпраці з норвезькою організацією NPA.

Навички цих службових собак дозволяють виявляти ворожі вибухові пристрої навіть під землею.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

З 2006 року у ДСНС функціонує єдиний кінологічний центр на базі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України у м. Ромни, Сумської області. В 2014 році було розпочато підготовку мінно пошукових собак, що є новітнім етапом в українській системі.

Запрошення фахівців від NPA допомогло вивчити передовий досвід у цьому напрямку.

Після візиту до кінологічного центру в Боснії, фахівці ДСНС та NPA підписали меморандум про співпрацю у 2022 році. Тепер українські кінологи отримали підготовку за європейськими стандартами.

Уперше, службові собаки Альф та Квад були використані для гуманітарного розмінування на деокупованих територіях Харківської області. Їхні здібності виявилися невід’ємною частиною міжнародного безпекового зусилля.

Агентство Телевидения Новости