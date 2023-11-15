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Патрульні допомогли жінці у прифронтовому містечку Харківщини дістатися додому
Сьогодні, 15 листопада, в одному з прифронтових містечок Харківщини до патрульних звернулась громадянка, яка повідомила, що неподалік лежить літня жінка, яка потребує допомоги.
Про це повідомили в УПП Харківської області
82-річна жінка розповіла поліцейським, що прийшла до свого знищеного окупантами будинку, щоб покормити котів, але перечепилася і впала.
«Близько сорока хвилин вона чекала на допомогу, поки її не знайшла небайдужа жінка. На щастя, вона не отримала серйозних травм», – розповіли поліцейські.
Патрульні попіклувались про бабусю, допомогли погодувати котів, після чого відвезли її додому та передали рідним.