Патрульні допомогли жінці у прифронтовому містечку Харківщини дістатися додому

Сьогодні, 15 листопада, в одному з прифронтових містечок Харківщини до патрульних звернулась громадянка, яка повідомила, що неподалік лежить літня жінка, яка потребує допомоги.

Про це повідомили в УПП Харківської області

82-річна жінка розповіла поліцейським, що прийшла до свого знищеного окупантами будинку, щоб покормити котів, але перечепилася і впала.

«Близько сорока хвилин вона чекала на допомогу, поки її не знайшла небайдужа жінка. На щастя, вона не отримала серйозних травм», – розповіли поліцейські.

Патрульні попіклувались про бабусю, допомогли погодувати котів, після чого відвезли її додому та передали рідним.

Агентство Телевидения Новости