Окупанти наступають на Куп’янськ з кількох напрямків – ЗСУ

Війська РФ перегрупувалися і намагаються наступати з кількох напрямків на Куп’янськ, намагаючись повторно окупувати місто.

Про це повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьов ефірі телемарафону, пише Кореспондент.

За його словами, на куп’янському напрямку українські захисники за добу відбили 11 атак РФ.

Противник завдав 19 авіаударів, а також застосував 25 дронів-камікадзе. Загалом окупанти здійснили 532 обстріли на цьому напрямку.

Разом з тим, росіяни втратили за добу 246 окупантів і 52 зразки військової техніки, зокрема сім танків і чотири БМП.

Агентство Телевидения Новости