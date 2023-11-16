Вночі окупанти завдали удару по Чугуєву: зведення ХОВА

Близько опівночі ворог завдав удару, попередньо з ЗРК С-300, по місту Чугуїв.

В місті пошкоджено будівлі закладу освіти та приватний житловий будинок, попередньо, без постраждалих, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби окупанти вели обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

У селищі Дворічна Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення та був госпіталізований чоловік 74 років.

У селі Кругляківка Куп’янського району пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа.

Крім того, під ударами окупантів перебували Козача Лопань та Ветеринарне Харківського району, Стариця та Бударки Чугуївського району, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Куп’янського району та інші населені пункти.

У селі Сороківка Харківського району 41-річний цивільний чоловік під час пошуку дров у лісосмузі підірвався на вибухонебезпечному предметі. Госпіталізований з пораненням.

На Куп’янському напрямку за добу ЗСУ відбили 7 атак росіян в районах Синьківки та Петропавлівки та Іванівки.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше ніж 4,5 га території та знешкодили 81 вибухонебезпечний предмет.

Станом на 16.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 272 дітей.

Підлягають евакуації ще 22. Евакуація триває.

Агентство Телевидения Новости