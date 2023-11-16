Внаслідок нічних обстрілів на Харківщині сталася пожежа

О 22:30 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, яка сталась від влучання ворожого боєприпасу у приватну оселю в селі Кругляківка Куп’янського району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Горіли конструктивні елементи будинку та домашні речі на площі 25 кв.м.

Вогнеборці ліквідували вогонь о 00:24. Постраждалих немає.

Від ДСНС було залучено 1 одиницю техніки та 5 чоловік особового складу.

15 листопада надійшла інформація про нещасний випадок, який трапився у полі поблизу села Сороківка Харківського району. На ворожій міні підірвався 42-річний чоловік.

Внаслідок вибуху він залишився без ноги. Бригадою екстреної медичної допомоги постраждалого було госпіталізовано до лікарні.

Агентство Телевидения Новости