Внаслідок нічних обстрілів на Харківщині сталася пожежа
О 22:30 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, яка сталась від влучання ворожого боєприпасу у приватну оселю в селі Кругляківка Куп’янського району.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
Горіли конструктивні елементи будинку та домашні речі на площі 25 кв.м.
Вогнеборці ліквідували вогонь о 00:24. Постраждалих немає.
Від ДСНС було залучено 1 одиницю техніки та 5 чоловік особового складу.
15 листопада надійшла інформація про нещасний випадок, який трапився у полі поблизу села Сороківка Харківського району. На ворожій міні підірвався 42-річний чоловік.
Внаслідок вибуху він залишився без ноги. Бригадою екстреної медичної допомоги постраждалого було госпіталізовано до лікарні.