Оперативна інформація станом на ранок 16 листопада: відбулося 65 бойових зіткнень

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу «Shahed-136/131», повідомляє Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 160 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 6 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 22 атаки ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії біля Новодарівки Запорізької області, успіху не мав.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб протиповітряної оборони противника.

Агентство Телевидения Новости