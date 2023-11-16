Вдарила свого чоловіка ножем у живіт: сімейні пристрасті на Харківщині
У місті Зміїв працівники поліції затримали 40-річну жінку, яка вбила свого чоловіка.
Про це повідомляє поліція Харківській області.
В ході сварки на ґрунті ревнощів зловмисниця вдарила його кухонним ножем у живіт.
Від отриманої травми чоловік помер у лікарні.
Вирішується питання про повідомлення жінці про підозру у скоєнні умисного вбивства та обрання запобіжного заходу.
Минулої доби на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2746 транспортних засобів.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 3 осіб.