Вдарила свого чоловіка ножем у живіт: сімейні пристрасті на Харківщині

У місті Зміїв працівники поліції затримали 40-річну жінку, яка вбила свого чоловіка.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

В ході сварки на ґрунті ревнощів зловмисниця вдарила його кухонним ножем у живіт.

Від отриманої травми чоловік помер у лікарні.

Вирішується питання про повідомлення жінці про підозру у скоєнні умисного вбивства та обрання запобіжного заходу.

Минулої доби на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2746 транспортних засобів.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 3 осіб.

Агентство Телевидения Новости