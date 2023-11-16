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Україна почала серійне виробництво аналогів «Шахедів», випускає десятки на місяць

Україна почала серійне виробництво аналогів «Шахедів», випускає десятки на місяць

Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога «Шахедів».

За місяць таких дронів виробляють десятки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

За його словами, оборонна сфера робить важливий внесок в економіку країни. У майбутньому вона повинна стати головним сектором української економіки.

«Починаючи з того, що називають «українським Шахедом», ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри», – сказав міністр.

Він додав, що кратне збільшення виробництва не задовольняє уряд: «Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас по багатьох напрямах є таке зростання».

Камишін наголосив, що зараз не йдеться про інтеграцію «Укроборонпрому» з бізнесом.

Але державний завод допомагає приватним невеликим дроновим компаніям.

«У цьому плані «український Шахед» з’явився саме на державному заводі», – підкреслив міністр.

Агентство Телевидения Новости

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