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На Харківщині підприємство зобов’язали повернути 700 тис. грн, незаконно отримані за електроенергію

На Харківщині підприємство зобов’язали повернути 700 тис. грн, незаконно отримані за електроенергію

Управлінням освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області в 2021 році проведено відкриті торги по закупівлі електричної енергії. Переможцем торгів було визнано ТОВ, з яким і укладено договори щодо постачання електроенергії на суму понад 12 млн грн.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Надалі було укладено додаткові угоди до цих договорів, якими суттєво зменшено обсяги предмета закупівлі і збільшено ціну за одиницю товару. На підставі цих додаткових угод замовник «переплатив» ТОВ-постачальнику електроенергії понад 700 тис. грн.

Однак укладення додаткових угод проведено безпідставно, не відповідає очікуванням замовника щодо витрачання бюджетних коштів і тендерній документації, зокрема вимогам ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а тому їх слід визнати недійсними. 

У результаті повністю нівельовано результати відкритих торгів, адже держава втратила можливість скористатися пропозиціями інших учасників, але електричну енергію по ціні, запропонованій переможцем тендеру, закупити так і не змогла.

Суд задовольнив позовну заяву Лозівської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави про визнання недійсними додаткових угод та стягнення з ТОВ безпідставно сплачених бюджетних коштів у повному обсязі. 

Триває строк на апеляційне оскарження.  

Агентство Телевидения Новости

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