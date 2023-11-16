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Під Бахмутом харківська штурмова бригада відбила наступ колони бронетехніки та піхоти противника

Під Бахмутом харківська штурмова бригада відбила наступ колони бронетехніки та піхоти противника

Рота ударних БпАК «Ахіллес» 92 окремої штурмової бригади відбила наступ  колони бронетехніки та піхоти противника під Бахмутом. У результаті було уражено 6 одиниць техніки ворога на більш як 3,9 млн доларів та ліквідовано 6 представників особового складу противника FPV-дронами.

Про це повідомив командир роти ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

Перелік втрат противника:

БМП-1 (3 од.) – знищено

Озброєння: гармата 73 ммПТУР Малютка Екіпаж: 3 ос.Десант: 8 ос.Вартість: $100 тис.

БМП-1 (1 од.) – уражено

Озброєння: гармата 73 ммПТУР Малютка Екіпаж: 3 ос.Десант: 8 ос.Вартість: $100 тис.

Танк Т-72Б3 (1 од.) – уражено

Озброєння: гармата 125 ммЕкіпаж: 3 ос.Вартість: $3.5 млн

ЛАТ «Нива» (1 од.) – знищено

Піхота противника (6 ос.) – ліквідовано

Сукупна вартість ураженої техніки – близько 3,9 млн доларів.

Агентство Телевидения Новости

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