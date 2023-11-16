Під Бахмутом харківська штурмова бригада відбила наступ колони бронетехніки та піхоти противника

Рота ударних БпАК «Ахіллес» 92 окремої штурмової бригади відбила наступ колони бронетехніки та піхоти противника під Бахмутом. У результаті було уражено 6 одиниць техніки ворога на більш як 3,9 млн доларів та ліквідовано 6 представників особового складу противника FPV-дронами.

Про це повідомив командир роти ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

Перелік втрат противника:

БМП-1 (3 од.) – знищено

Озброєння: гармата 73 ммПТУР Малютка Екіпаж: 3 ос.Десант: 8 ос.Вартість: $100 тис.

БМП-1 (1 од.) – уражено

Озброєння: гармата 73 ммПТУР Малютка Екіпаж: 3 ос.Десант: 8 ос.Вартість: $100 тис.

Танк Т-72Б3 (1 од.) – уражено

Озброєння: гармата 125 ммЕкіпаж: 3 ос.Вартість: $3.5 млн

ЛАТ «Нива» (1 од.) – знищено

Піхота противника (6 ос.) – ліквідовано

Сукупна вартість ураженої техніки – близько 3,9 млн доларів.

Агентство Телевидения Новости