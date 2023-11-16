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Пожежа в багатоповерхівці у Харкові: врятовано літню жінку

Пожежа в багатоповерхівці у Харкові: врятовано літню жінку

16 листопада об 11:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у 14-поверховому житловому будинку за на проспекті Петра Григоренка, 45.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До місця події направили два оперативні відділення 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини і автодрабину. На момент прибуття вогнеборців у квартирі на 5 поверсі горіли домашні речі. Площа пожежі склала близько 10 кв. м. У щільно задимленій квартирі рятувальники відшукали 84-жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом. Її негайно винесли на свіже повітря і передали медикам швидкої.

О 12:14 пожежу вдалось локалізувати та о 13:03 повністю ліквідувати. Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замкнення електромережі.

Агентство Телевидения Новости

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