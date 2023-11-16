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Називав Харків російським містом та підтримував рф: харків’янину повідомлено про підозру

Називав Харків російським містом та підтримував рф: харків’янину повідомлено про підозру

Поліцейські Харкова повідомили про підозру чоловіку, який виклав в соціальні мережі відео з висловлюваннями на підтримку воєнної агресії рф.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Нагадаємо, у жовтні у Харкові було викрито 36-річного чоловіка у колабораційній діяльності. В інтернеті ширилося відео, в якому харків‘янин публічно підтримує дії російської федерації, повідомляє прокуратура Харківської області. Чоловік перебував біля одного з супермаркетів у Шевченківському районі Харкова та записував відеозвернення до «зрителей».

Також зловмисник неодноразово розпочинав конфлікт на мовному ґрунті, вимагав спілкуватись із ним російською мовою. Він говорив: «Харків – це російське місто та споконвічно знаходиться на російській землі».

Поліцейські відділу дізнання Харківського РУП № 3 під процесуальним керівництвом Шевченківського окружної прокуратури міста Харкова повідомлено зловмиснику про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, 16 жовтня в мережі Інтернет ширилося відео, на якому чоловік підтримує дії країни-агресора. За даним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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