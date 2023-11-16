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Врятували пенсіонерку та собаку: відео з пожежі у харківській 14-поверхівці

Врятували пенсіонерку та собаку: відео з пожежі у харківській 14-поверхівці

Сьогодні, 16 листопада близько 12 ранку харківські рятувальники отримали повідомлення про пожежу у 14-типоверховому житловому будинку на проспекті Петра Григоренка, 45. На момент прибуття вогнеборців у квартирі на 5 поверсі горіли домашні речі на площі близько 10 кв. метрів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У щільно задимленій квартирі рятувальники відшукали 84-жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом. Постраждалу винесли на свіже повітря та передали медикам «швидкої».

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замкнення електромережі.

На місці працювали два оперативні відділення 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини та автодрабина. О 12:14 пожежу вдалось локалізувати та о 13:03 повністю ліквідувати. Публикация от dsns_kharkiv (@dsns_kharkiv)

Агентство Телевидения Новости

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