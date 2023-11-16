Обстріляли село на Харківщині, щоб наказати людей за зниклу сумку: завершено спецрозслідування стосовно двох військових зс рф

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо двох російських військових за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Обвинуваченими є 20-річний навідник-оператор танка та 21-річний командир танка. Обидва — рядові 1-ого танкового взводу 1-ої танкової роти 1-ого танкового батальйону 138-ої окремої гвардійської мотострілкової Красносільської ордена Леніна Краснознаменної бригади.

За даними слідства, наприкінці квітня минулого року обвинувачені перебували у складі екіпажу танка, курсуючи уздовж дороги у напрямку виїзду з с. Верхня Роганка у сторону с. Шестаково. Вказані території на той час перебували під контролем російської армії.

Зупинившись, обвинувачені прямою наводкою здійснили обстріл по цивільній інфраструктурі с. Верхня Роганка Харківського району. Це вони зробили для того, щоб «провчити» населення. Коли обвинувачені перебували у цьому селі, у одного з них зникла сумка з особистими речами. Окупанти шукали її у місцевих, проте так і не знайшли. Обвинувачені сказали людям, що якщо не знайдуть сумку, то битимуть по їхніх будинках, що і зробили.

У результаті виконання бойового наказу та здійснення щонайменше 4-х пострілів осколково-фугасним снарядом із 125-мм танкової гармати відбулось влучання артилерійських снарядів по житлових будинках. Помешкання були повністю зруйновані, сім’ям довелось евакуюватись до інших населених пунктів.

Російських військових судитимуть заочно у Харківському районному суді Харківської області. Нині обвинувачені перебувають у розшуку.

Агентство Телевидения Новости