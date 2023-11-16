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На Харківщині укріплюють фортифікаційні споруди

На Харківщині укріплюють фортифікаційні споруди

У Харківській області продовжують укріплювати фортифікаційні споруди.

Про це 16 листопада повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

«Для побудови фортифікаційних споруд є відповідні елементи – залізобетонні сертифіковані укриття, протитанкові рви, бліндажі тощо. Завдяки побудові кругової оборони, зокрема міста Харків, жителі змогли відчути себе у відносній безпеці. Ми фактично будували фортифікаційні споруди по темпах безпосереднього звільнення нашої області», – розповів Синєгубов.

Він наголосив, що пріоритетним для себе ворог наразі обрав Куп’янський та Лиманський напрямки.

Агентство Телевидения Новости

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