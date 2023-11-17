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Окупанти били по Харківщині з РСЗВ «Смерч»: наслідки

Окупанти били по Харківщині з РСЗВ «Смерч»: наслідки

16 листопада близько 21:30 російські військовослужбовці обстріляли смт Борова Ізюмського району. Пошкоджено будівлі, техніку пожежної частини та житлові будинки. За попередніми даними, ворог бив з РСЗВ «Смерч».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також вчора приблизно о 18:15 російська армія вчергове обстріляла м. Купʼянськ: пошкоджено приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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