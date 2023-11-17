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У Харкові затримали мародера, що полював на будинки, власники яких виїхали за кордон

У Харкові затримали мародера, що полював на будинки, власники яких виїхали за кордон

До поліції звернулася громадянка, яка повідомила, що у будинку її сусідів розбито скло та до стіни приставлена драбина. Сусіди на цей час перебувають у Німеччині.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

В будинку слідчо-оперативна група виявила розбите вікно та драбину біля стіни. В приміщенні правоохоронці побачили розкидані речі. Встановили, що в оселі немає телевізора, хутряного одягу та інших цінних речей. З місця події експерти зібрали речові докази.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції Харківського РУП № 2, кримінального аналізу, у взаємодії з УОС ГУНП в Харківській області викрили 44-річного місцевого мешканця.

У ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили викрадені речі.

Встановлено, що зловмисник шукав приватні будинки, господарі яких виїхали з України на довготривалий термін, та викрадав побутову техніку, одяг й інші цінні речі.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Правоохоронці перевіряють його на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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