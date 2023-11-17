У Харкові затримали 70-річну жінку, яка зарізала свого співмешканця

16 листопада близько 19:30 до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 від медиків швидкої допомоги надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ножовим пораненням.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи встановили, що до вбивства 69-річного чоловіка причетна його 70-річна співмешканка.

Встановлено, що в стані алкогольного сп’яніння зловмисниця вдарила чоловіка ножем. Від отриманих травм постраждалий помер. Після скоєння злочину жінка попросила сусідів викликати швидку.

Речові докази вилучені.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Зловмисниця затримана в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.

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