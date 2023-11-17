Правоохоронці разом з волонтерами евакуювали з Куп’янського району 15 людей

16 листопада харківські поліцейські разом з волонтерами евакуювали з Куп’янського району сім’ї з дітьми, людей з обмеженими фізичними можливими та пенсіонерів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Евакуація проводилася з Куп’янська, смт Куп’янськ-Вузловий, селищ Ківшарівка та Осинове.

Протягом дня правоохоронці вивезли з небезпечного району 15 жителів, у тому числі 14-річну дівчину та двох малорухливих громадян, які потребують опіки.

Всі евакуйовані доставлені до міста Харкова, де, як розповіли в поліції, їх забезпечили безплатним житлом та харчуванням.

Агентство Телевидения Новости