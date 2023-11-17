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Підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня – не буде

Підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня – не буде

Деякі ЗМІ та телеграм-каналів поширили недостовірну інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, посилаючись у своїх повідомленнях на інтерв’ю голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

НКРЕКП публічно спростувала інформацію, викладену у журналістських повідомленнях, наголошує Міненерго.

Міненерго офіційно повідомляє, що підвищення тарифів для населення наразі НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ.

Міненерго звертається до українських журналістів бути пильними та не спотворювати інформацію, особливо у таких важливих та чутливих для населення питаннях, як підвищення тарифів.

«Проти України веде війну підступний та сильний ворог. Це протистояння відбувається всюди: на полі бою, в економіці, енергетиці, в інформаційному просторі.

Тому недостовірна інформація про відключення світла, неготовність енергосистеми до зими або про підвищення тарифів постійно поширюється росіянами в нашому інформаційному просторі», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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