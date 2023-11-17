Литва передала українським військовим нову партію електрогенераторів

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли, зокрема, електрогенератори, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

«Українським військовим передали нову партію електрогенераторів.

Литва продовжує безперебійне постачання військової допомоги Україні й сьогодні передала нову партію генераторів, вуличних ліжок і сухих продовольчих пайків», – ідеться в повідомленні Міноборони Литви на офіційному сайті в п’ятницю, пише Інтерфакс.

Як повідомляється, стаціонарні дизель-генератори потужністю 160 кВт призначені для вироблення електроенергії та забезпечення нею об’єктів у місцях, де відсутні або перервані лінії електропередачі.

Генератори оснащені обладнанням, яке автоматично вмикає двигун генератора в разі припинення подання електроенергії від стаціонарної електромережі та вимикає його в разі відновлення подання.

За заповненого бака електрогенератор може працювати безперервно щонайменше 8 годин за повного навантаження. Електрогенератори захищені від впливу довкілля і можуть експлуатуватися за температури довкілля -30 ℃ або +40 ℃.

«Допомогу Україні доставляла литовська армія», – наголошується в повідомленні Міноборони.

Агентство Телевидения Новости