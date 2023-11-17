На Харківщині ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 17 листопада. 631 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 24 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 9 ударних БпЛА.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Сеньківка, Клюси, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Заріччя, Бруски, Волфине, Миропілля, Степок, Попівка Сумської області; Ветеринарне, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Куп’янська Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобах, одному засобу протиповітряної оборони, одному пункту управління та одному складу боєприпасів противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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