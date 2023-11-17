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ЗСУ закріпилися на лівобережжі Херсонщини
Українські захисники закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
«На лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку, завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах», – йдеться у повідомленні.
Сили оборони продовжують утримувати займані рубежі, відбили 6 атак ворога, проводять заходи щодо розширення займаного плацдарму.