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Біля українського порту на міні підірвалося судно з пшеницею

Біля українського порту на міні підірвалося судно з пшеницею

Судно Georgia S під прапором Ліберії, яке перевозило пшеницю, поблизу українського морського порту натрапило на міну. Воно зазнало незначних ушкоджень.

Як пише Кореспондент, про це у п’ятницю, 17 листопада, повідомило Reuters.

Агентство із посиланням на джерело в українському уряді розповіло, що балкер натрапив на міну після того, як вийшов з українського порту Південний.

При цьому, за інформацією MarineTraffic, у п’ятницю судно прямувало до румунського порту Констанца.

Грецька компанія Seagate Navigation, яка є власником судна, наразі не коментує ситуацію.

Агентство Телевидения Новости

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