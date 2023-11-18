Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:18
Просмотров: 45

Минулої ночі ППО України знищила 29 ударних БПЛА

Минулої ночі ППО України знищила 29 ударних БПЛА

Із 20-ї години 17-го по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ -рф) ударними БпЛА типу «Shahed».

Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників «Shahed-136/131», повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Силами ППО України було знищено 29 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 