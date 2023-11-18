Минулої ночі ППО України знищила 29 ударних БПЛА

Із 20-ї години 17-го по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ -рф) ударними БпЛА типу «Shahed».

Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників «Shahed-136/131», повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Силами ППО України було знищено 29 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Агентство Телевидения Новости