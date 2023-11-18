2 тисячі українських безпілотників передали для найгарячіших ділянок фронту
Силам оборони України передали партію з більш ніж 2 тисяч безпілотників українського виробництва.
Про це повідомляє Українська правда із посиланням на міністра цифрової трансформації Михайло Федорова.
«Передали силам логістики 2 000+ українських безпілотників від держави.
Генштаб розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту.
До партії увійшли «пташки» виключно українського виробництва», сказав Федоров.
Серед них — коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери.
«Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БпЛА закупили в межах державної програми», – наголосив міністр.