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2 тисячі українських безпілотників передали для найгарячіших ділянок фронту

2 тисячі українських безпілотників передали для найгарячіших ділянок фронту

Силам оборони України передали партію з більш ніж 2 тисяч безпілотників українського виробництва.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на міністра цифрової трансформації Михайло Федорова.

«Передали силам логістики 2 000+ українських безпілотників від держави.

Генштаб розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту.

До партії увійшли «пташки» виключно українського виробництва», сказав Федоров.

Серед них — коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери.

«Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БпЛА закупили в межах державної програми», – наголосив міністр.

Агентство Телевидения Новости

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