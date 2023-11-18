Спортсмен з Харківщини здобув «золото» на чемпіонаті Європи з дзюдо

У німецькому Потсдамі з 17 по 19 листопада проходить чемпіонат Європи з дзюдо серед молоді до 23 років.

У складі національної збірної України представник Харківської області Назар Вісков у перший день чемпіонату виборов золоту медаль, повідомляє Харківська ОВА.

Спортсмен змагався у ваговій категорії до 60 кг, де у фіналі переміг іспанця Луїса Баррозо Лопеса кидком на вазарі.

Усього у змаганнях взяли участь більш ніж 300 спортсменів з 73 країн Європи.

Агентство Телевидения Новости