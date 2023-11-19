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Харківська бригада вполювала під Бахмутом 6 одиниць ворожої техніки
На Бахмутському напрямку рота ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр за допомогою FPV-дронів «Дикі Шершні» уразила 6 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко.
Перелік втрат противника:
Гармата МТ-12 «Рапіра» (1 од.) – уражено
Калібр: 100 ммДальність: до 8 км
«Буханка» (1 од.) – уражено
Танк Т-72Б3 (1 од.) – уражено
Озброєння: гармата 125 ммЕкіпаж: 3 ос.Вартість: $3.5 млн
ВАТ «Урал» (1 од.) – знищено
БМ-12 «Град» (2 од.) – знищено
Озброєння: 122 ммДальність стрільби: до 40 кмПлоща ураження: до 145 км2Розрахунок: 5 ос.