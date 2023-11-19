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Поліція знайшла в будинку харків’янина боєприпаси

Поліція знайшла в будинку харків’янина боєприпаси

У Харкові у будинку 49-річного харків’янина правоохоронці виявили два корпуси гранати Ф-1 та підривачі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Зі слів чоловіка, боєприпаси він знайшов у селищі Старий Салтів Чугуївського району у жовтні 2022 року.

Вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу.

Протягом доби з 18 до 19 листопада на блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1900 транспортних засобів.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 90 осіб.

Агентство Телевидения Новости

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