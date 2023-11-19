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Харківська 92 бригада отримала дрон-бомбардувальник, який окупанти прозвали «Бабою Ягою»

Харківська 92 бригада отримала дрон-бомбардувальник, який окупанти прозвали «Бабою Ягою»

Ще один ударний дрон передали 92-й ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка. Один дрон українського виробництва «Шуліка» коштує приблизно мільйон гривень.

Про це розповіли в Харківській ОВА.

Для захисників цей дрон придбали завдяки фінансуванню всіх громад Куп’янського району.

Андрій Канашевич, начальник Куп’янської РВА

«Шуліка» – це потужний дрон, який здатний нести до 10 кілограмів і вражати різні цілі, зокрема, бронетехніку. У дрона гарна тепловізійна камера, тому він саме і працює вночі. Один дрон передавали на минулих вихідних і військові вже пройшли на ньому навчання.

За словами військових, такі «пташки» наразі дуже необхідні для їхньої роботи.

Павло Федосенко, командир 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка

Ці дрони є ударною силою роти безпілотних літальних апаратів. Такими дронами в нічний час наносимо вогневе ураження та знищуємо до 90% техніки і живої сили противника. Окупанти прозвали дрон «Бабою Ягою», вони його бояться.

Агентство Телевидения Новости

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