На війні з рф загинув студент харківського університету Каразіна

12 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку, загинув бойовий медик, молодший сержант 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка та студент біологічного факультету Андрій Бондаренко (11.12.1996 – 12.11.2023).

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Каразінського університету.

У 2014 році Андрій закінчив із відзнакою Лозівський колегіум № 2 і вступив на біологічний факультет університету імені В. Н. Каразіна. У 2016 році пішов добровольцем до лав Збройних сил України, а пізніше уклав контракт. З 2017 до 2021 року перебував у зоні АТО. Після чого повернувся до навчання та мріяв отримати диплом біолога.

Під час повномасштабного вторгнення Андрій з перших днів брав участь в обороні Харкова, на Чугуївському напрямку, у контрнаступі на Куп’янському напрямку, Сватівському напрямку та в боях під Бахмутом. Був нагороджений відзнакою командувача об’єднаних сил «Козацький хрест» ІІІ ступеня, медаллю «За звитягу! Слава і честь», медаллю «За службу Українському народу», нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України», нагороджений відзнакою командувача військ оперативного командування «Схід».

«На факультеті Андрія згадують як життєрадісного, усміхненого, щирого хлопця, який завжди любив пожартувати. Одногрупники та друзі з університету згадують його як справжнього друга, що завжди готовий прийти на допомогу та підбадьорити в будь-який момент», – розповіли у виші.

Агентство Телевидения Новости