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У Польщі автобус з українцями потрапив в аварію: троє загиблих

У Польщі автобус з українцями потрапив в аварію: троє загиблих

19 листопада у Польщі в селі Верешин врізався в дерево мікроавтобус із українцями: дві жінки та 6-річна дитина загинули на місці ДТП.

Про це повідомляє Люблінська поліція.

Автомобіль VW Crafter, в якому їхали до кордону 10 громадян України, з’їхав з дороги і врізався в дерево. Інформація про ДТП надійшла до правоохоронців близько 4:40 ранку. За попередніми даними, водій мікроавтобуса з невідомої причини з’їхав з дороги і врізався в дерево.

Автомобіль рухався в бік кордону разом з 10 громадянами України. Дві жінки загинули на місці, а також не вдалося врятувати 6-річну дівчинку. Другу дитину, яка потрапила в аварію, доставили до лікарні в Любліні. Водій автомобіля був тверезий.

Тривають заходи для встановлення обставин аварії.

Агентство Телевидения Новости

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