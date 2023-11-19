Харківським захисникам передали автівки для мобільних груп зі знищення «шахедів» та дрони

Сьогодні, 19 листопада, бійцям 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка передали ще 15 дронів типу Mavic.

Такі дрони критично необхідні на фронті. Особливо взимку, коли світловий день дуже короткий, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, передали силам ППО Харківщини ще два позашляховики для мобільних груп зі знищення ворожих «шахедів».

Вартість всього обладнання – близько 5 млн грн.

Агентство Телевидения Новости