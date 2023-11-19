Для допомоги заблокованим на кордоні з Польщею водіїв створили штаб
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям, заблокованим на кордоні з Польщею.
Про це повідомляється на сайті Міністерства.
Ключова задача штабу – забезпечити українців їжею, питною водою, медикаментами та пальним. Українські водії понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. Вбік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 км, вбік Рави Руської – понад 10 км, убік Краківця – понад 16 кілометрів
За кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби і знаходиться на постійному звʼязку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки +38 (067) 120 0483.
Сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки. Додаткові потреби можна вказати через гугл-форму
Також міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме така потреба.
Працюватиме Штаб допоки кордон не буде розблокований та стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена.