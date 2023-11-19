Для допомоги заблокованим на кордоні з Польщею водіїв створили штаб

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям, заблокованим на кордоні з Польщею.

Про це повідомляється на сайті Міністерства.

Ключова задача штабу – забезпечити українців їжею, питною водою, медикаментами та пальним. Українські водії понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. Вбік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 км, вбік Рави Руської – понад 10 км, убік Краківця – понад 16 кілометрів

За кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби і знаходиться на постійному звʼязку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки +38 (067) 120 0483.

Сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки. Додаткові потреби можна вказати через гугл-форму

Також міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме така потреба.

Працюватиме Штаб допоки кордон не буде розблокований та стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена.

Агентство Телевидения Новости