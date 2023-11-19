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Нас чекає складна зима: Україна збільшує кількість підрозділів для боротьби з «шахедами»

Нас чекає складна зима: Україна збільшує кількість підрозділів для боротьби з «шахедами»

Про збільшення кількості мобільних груп для боротьби з «шахедами» по всій Україні повідомив заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

«Постійно триває активна робота з розширення мережі мобільних груп для боротьби з ударними безпілотниками. Разом працюємо над посиленням захисту енергетичної інфраструктури та цивільних обʼєктів. Мобільні групи вже довели свою ефективність», – зазначив Кулеба.

За його словами, обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів – не тільки транспортом, а й усіма необхідними приладами.

«Нас дійсно чекає складна зима. Готуємось щодня та нарощуємо потужності для ще більш ефективної протидії», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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