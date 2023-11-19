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Зі зруйнованої Авдіївки харківські волонтери з поліцейськими врятували двох коней

Зі зруйнованої Авдіївки харківські волонтери з поліцейськими врятували двох коней

Ферму у селищі Ласточкине під Авдіївкою росіяни розбили навесні 2023 року. Тоді там загинуло близько 300 різних тварин. Більшість коней, які вижили, були евакуйовані разом з власником. Двоє скакунів дивом вижили і їх вдалося евакуювати харківським волонтерам разом з поліцейськими.

Неймовірну історію порятунку коней розповіли в Національній поліції України.

Два скакуни з весни здичавіли та не давались у руки людям. За конями вирушили поліцейські та волонтери організації «Порятунок тварин Харків», серед яких був професійний конюх з власним конем.

«План був такий: дикуни побачать «родича» та підуть за ним. Але по приїзді в Ласточкине коней не знайшли. Обшукали все – нікого. Тоді «білі янголи» вирушили у справах до Авдіївки і там  побачили їх – витончені постаті на тлі руїн. У пошуках їжі гніді проскакали з п’ять кілометрів з села до міста», – розповіли в поліції.

Оскільки зв’язку не було, правоохоронці мерщій повернулися до волонтерів і вже разом наздогнали тварин.

«План спрацював. Помітивши товариша, коні потроху пішли за ним. Поодинокі мешканці могли бачити цю сюрреалістичну процесію: вершника й двох коней, які повільно брели за ним під звуки вибухів», – йдеться у повідомленні.

Таким чином кортеж дістався до сусіднього села, а вже найближчим часом коней будуть евакуйовувати за межі Донецької області.

Агентство Телевидения Новости

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