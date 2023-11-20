Окупанти обстріляли 18 населених пунктів на Харківщині з артилерії та авіації: є поранені

Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів в Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області. У селі Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу з РСЗВ зазнали поранення та були госпіталізовані цивільні чоловіки 53-х та 74-х років. В селі пошкоджено приватний житловий будинок.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні, близько 5:20, ворог обстріляв с. Кіндрашівка Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, приватний автомобіль. Попередньо, без постраждалих.

Внаслідок обстрілу села Юрченкове Чугуївського району з РСЗВ «Ураган» пошкоджено сільськогосподарську техніку та господарчі споруди.

По селу Подоли Куп’янського району ворог завдав удару двома керованими авіабомбами. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, приватний будинок та господарчі споруди.

Також під ударами ворога перебували Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти.

На Куп’янському напрямку тривають бої. За добу ЗСУ відбили 7 штурмів в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки.

Станом на 20 листопада з небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 284 дітей. Підлягають евакуації ще 11. Евакуація триває.

Агентство Телевидения Новости