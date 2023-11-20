Співробітницю прокуратури Харківщини, яка загинула під час російського обстрілу, посмертно нагородили орденом

20 листопада 2022 року внаслідок російського ракетного удару по смт Шевченкове Куп’янського району загинула прокурор Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Олена Маслич. Указом Президента України Олену Маслич посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Олена Маслич з першого дня деокупації Шевченківської територіальної громади та Куп’янського району віддано виконувала свої службові обов‘язки, документуючи факти збройної агресії рф на території району», – зазначили в прокуратурі.

У прокуратурі Олена Маслич працювала протягом 10 років.

Агентство Телевидения Новости