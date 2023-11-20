Як гарно вміти рахувати: головний бухгалтер ліцею на Харківщині завдала збитків на 1,5 млн грн

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 59-річній жінці за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківській області.

За даними слідства, головна бухгалтерка ліцею у місті Люботин, яку призначено уповноваженою особою з питань публічних закупівель, прийняла рішення про проведення процедури відкритих торгів.

Питання стосувалось виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт цього ліцею через руйнування внаслідок російського обстрілу.

До участі у закупівлі були допущені двоє учасників: один з ціновою пропозицією 2 400 000 гривень, інший — 3 830 000 гривень.

Головним бухгалтером ліцею було відхилено найбільш економічно вигідну пропозицію та перераховано кошти у сумі 3 830 000 гривень приватному підприємству за виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, головний бухгалтер спричинила збитки державі у сумі майже 1,5 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости