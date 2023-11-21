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Пожежа на Харківщині: загинув 29 річний чоловік

Пожежа на Харківщині: загинув 29 річний чоловік

21 листопада о 07:24 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому двоповерховому багатоквартирному будинку за адресою: Харківський район, село Веселе.

До місця виклику прибули рятувальники 33-го Державного пожежно-рятувального посту, повідомляє ДСНС в Харківській області.

На момент їх прибуття горів диван і домашні речі в одній з квартир на другому поверсі.

Площа пожежі склала 3 кв.м. Під час розвідки у квартирі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1994 року народження.

Вогнеборці приборкали вогонь о 09:07.

За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання електричної мережі.

Агентство Телевидения Новости

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