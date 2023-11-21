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Працювала на Харківщині на окупантів: жінці повідомили про підозру

Працювала на Харківщині на окупантів: жінці повідомили про підозру

Дізнавачі повідомили про підозру мешканці селища Великий Бурлук.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

З початку серпня минулого року жінка добровільно погодилася обійняти посаду«виконуючої обов’язки спеціаліста із соціальної роботи державного закладу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

Перебуваючи на посаді, 43-річна зловмисниця проводила оцінку потреб у наданні соціальних послуг, складала акти оцінки потреб, готувала пакети документів до «управління праці та соціальної політики військової цивільної адміністрації Куп’янського району».

Місцевій мешканці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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