Працювала на ворога під час окупації міста Вовчанськ: її оголошено у розшук

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річної жінки за фактом колабораційної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час захоплення російськими військовими міста Вовчанськ місцева жителька вирішила побувати собі «чиновницьку карʼєру».

Торік у липні вона добровільно погодилась на пропозицію представників рф обійняти посаду «начальника управління праці та соціальної політики» в окупаційній адміністрації.

Псевдопосадовиця зобов’язувала підлеглих вести документообіг на російській мові, примушувала співробітників укладати трудові договори з представниками окупаційної влади, контролювала разом із військовими зс рф процес видачі місцевим мешканцям російської гуманітарної допомоги.

Наразі колаборантка переховується від українського правосуддя, її оголошено у розшук.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости