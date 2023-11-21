НАБУ і САП викрили Народного депутата на спробі підкупу топпосадовця біткойнами

Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. дол. США.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

САП і НАБУ його імʼя не називають. Як повідомило видання Бабель, у правоохоронних органах, це депутат від «Слуги народу» Андрій Одарченко.

В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол. США.

Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.

Народному обранцю повідомили про підозру, за якою загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости