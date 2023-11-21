Закупівлі продуктів для ЗСУ намагаються зірвати – Міноборони

Міністерство оборони заявило про спроби компаній зірвати закупівлі продуктів харчування для Збройних сил України.

Як пише Кореспондент, про це повідомила пресслужба відомства у вівторок, 21 листопада.

Вказано, що 1 та 2 листопада на платформі електронних закупівель Prozorro було оголошено про проведення спрощеної закупівлі продуктів харчування для армії в одній із областей.

«Одна компанія-учасниця, яка змагалась за цей лот, з 2016 року взагалі не здійснювала будь-яку фінансово-господарську діяльність, її банківські рахунки були закриті, а документи на підтвердження кваліфікаційних критеріїв – відсутні», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони стверджують, що компанія мала найвищі цінові пропозиції серед інших учасників, тому відхилили цінову пропозицію даної фірми.

«У відповідь компанія подала до суду та заблокувала процес визначення переможців», – зазначили у відомстві.

Там вважають, що компанія взяла участь у торгах з ціллю зірвати процес своєчасного постачання на перший квартал 2024 року.

«Міноборони вже звернулося до правоохоронців із заявою про вчинене кримінальне правопорушення передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань)», – заявили у міністерстві.

За даними відомства, були виявлені ознаки використання подібної «схеми» і за іншими лотами.

«Деякі учасники закупівель зловживають принципами відкритості та вдаються до маніпуляцій українським законодавством, аби перешкоди проведенню своєчасних закупівель продуктів для армії», – йдеться у заяві.

У Міноборони додали, що готують заяви до правоохоронних органів «за усіма випадками, аби зупинити зловживання та своєчасно провести закупівлі в інтересах держави».

Агентство Телевидения Новости