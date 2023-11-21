З «лнр» до окупованої Купʼянщини: судитимуть трьох колаборантів, які налагодили паливний «бізнес»

Жителі смт Великий Бурлук Куп’янського району, братів 32 і 35 років та їх 37-річний знайомий, навесні 2023 року, під час окупації селища, домовилися з окупантами, що будуть віддавати їм частину прибутку від своєї діяльності, якщо ті дозволять їм торгувати паливно-мастильними матеріалами.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Обвинувачені придбали необхідний транспорт із реєстраційними знаками так званої «лнр» для перевезення палива. Після цього вони організували канал поставок з окупованих м. Сватове та м. Старобільськ Луганської області та почали торгувати паливом на території смт Великий Бурлук.

Напередодні деокупації Харківщини колаборанти втекли на територію рф, їх оголошено у розшук.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо трьох чоловіків за фактом колабораційної діяльності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Обвинувальний акт розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости